Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 16:30 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 17:47Barcile tricolore au evoluat consistent in a doua zi de intreceri mondiale de la Belgrad, cinci s-au calificat direct in semifinale, intre ele multiplele campioane Simona Radis si Ancuta Bodnar, alte doua vor trage in recalificariRezultate foarte bune si in a doua zi a Campionatelor Mondiale de la Belgrad. Intr-o zi in care vremea s-a schimbat vizibil, cu rafale de vant, ploaie si ... citeste toata stirea