Rezultate mixte pentru Romania la CE de gimnastica artistica * Finala ratata pe echipe, dar punctaje bune pentru debutanta Ana Maria Barbosu

Articol de GSP - Publicat vineri, 12 august 2022, 08:20 / Actualizat vineri, 12 august 2022 09:15Rezultate mixte pentru Romania in prima zi a Campionatelor Europene de gimnastica artistica de la Munchen. Echipa a ratat calificarea in finala, dar Ana Maria Barbosu (16 ani) s-a descurcat entuziasmant la individuale, unde s-a calificat in finala la doua probe.Echipa Romaniei de gimnastica artistica a concurat joi dupa-amiaza in subdiviziunea a treia a concursului pe echipe de la Europenele din ... citeste toata stirea