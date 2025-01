Rezultate neasteptate la Australian Open! Viitoarea adversara a lui Jaqueline Cristian a reusit marea surpriza in primul tur

Articol de GSP.ro - Publicat luni, 13 ianuarie 2025, 13:04 / Actualizat luni, 13 ianuarie 2025 13:04Jelena Ostapenko (#22 WTA, 27 de ani), favorita numarul 16, si cea cu numarul 21, Victoria Azarenka (#24 WTA, 35 de ani), au fost eliminate inca din turul inaugural al primului turneu de Grand Slam din acest an, Australian Open.Sportiva din Letonia a pierdut in fata elvetiencei Belinda Bencic (27 ani, 294 WTA, 3-6, 6-7), dupa o ora si 16 minute, in timp ce jucatoarea din Belarus a fost ... citește toată știrea