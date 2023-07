Etapa a doua, penultima, din Faza regionala a Cupei Romaniei, editia 2023-2024, s-a desfasurat sambata dupa-amiaza, 15 iulie. Cele 14 meciuri programate au avut loc incepand cu ora 18:00.Faza regionala a Cupei Romaniei a debutat miercurea trecuta, cu 14 meciuri, cate unul in fiecare grupa din cele sapte regiuni. Ultima etapa, a treia, are loc miercuri, 19 iulie, cu alte 14 jocuri programate de la ora 18:00. Viitorul Arad si CS Axiopolis Cernavoda s-au calificat in finala regiunii Cupei ... citeste toata stirea