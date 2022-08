Rezultatele Turului 1 al Cupei Romaniei | CSM Satu Mare a obtinut scorul rundei, dar si Viitorul Cluj, Crisul Chisineu Cris, CS Jiul Petrosani si CSM Lugoj si-au umilit adversarii

Meciurile din Turul 1 al noului format al Cupei Romaniei, editia 2022-2023, au fost programate sa se desfasoare astazi, 17 august 2022, cu o exceptie.Unirii Alba Iulia, echipa prezidata de unul dintre cei doi reprezentanti ai cluburilor din Liga 3 in Comitetul Executiv al FRF, Mihai Dascalescu, i s-a dat trei zile in plus sa se pregateasca pentru acest joc, dupa ce in aceasta vara a fost reprimita in esalonul al treilea, desi retrogradase, iar de curand a fost preluata de autoritatile locale, ... citeste toata stirea