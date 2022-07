Rezultatul de care depinde soarta lui Dan Petrescu: "Atunci plec de la CFR!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 16 iulie 2022, 18:02 / Actualizat sambata, 16 iulie 2022 18:14Dan Petrescu (54 de ani) nu s-a gandit nici clipa la despartirea de CFR Cluj, in ciuda eliminarii rusinoase din turul I preliminar al Ligii Campionilor, in fata armenilor de la Pyunik Erevan.Eliminarea in fata lui Pyunik a trimis-o pe CFR Cluj direct in Conference League. "Feroviarii" merg tot pe traseul campioanelor, iar in turul secund vor juca impotriva lui Inter Club d'Escaldes, din Andorra. ... citeste toata stirea