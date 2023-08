Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 13 august 2023, 14:10 / Actualizat duminica, 13 august 2023 14:11Fostul campion mondial britanic Anthony Joshua a avut nevoie de sapte reprize pentru a-l face KO pe adversarul sau finlandez Robert Helenius, in meciul lor, la categoria grea, sambata, la Londra, informeaza news.roHelenius, in varsta de 39 de ani, a fost ales in ultimul moment pentru a-l inlocui pe britanicul Dillian Whyte, care s-a retras din cauza "rezultatelor nefavorabile" ... citeste toata stirea