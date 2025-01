REZUMAT VIDEO Emma Raducanu, spulberata la Australian Open: a pierdut 1-6, 0-6

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 18 ianuarie 2025, 09:51 / Actualizat sambata, 18 ianuarie 2025 09:56Emma Raducanu (22 de ani, locul 61 WTA) s-a oprit in turul 3 la Australian Open, eliminata de Iga Swiatek (23 de ani, 2 WTA) dupa 1-6, 0-6 in 70 de minute de joc.Cel mai bun parcurs la Australian Open din cariera Emmei Raducanu s-a oprit in turul 3, echivalentul fazei saisprezecimilor de finala.Britanica avusese un start fulminant la Melbourne Park, 7-6 (4), 7-6 (2) cu ... citește toată știrea