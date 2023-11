Articol de GSP - Publicat joi, 02 noiembrie 2023, 08:00 / Actualizat joi, 02 noiembrie 2023 09:17Poloneza Iga Swiatek (22 de ani, 2 WTA) nu a avut mila de rivala ei, Coco Gauff (19 ani, 3 WTA). A invins-o in grupele Turneului Campioanelor, scor 6-0, 7-5.Iga Swiatek merge perfect la Turneul Campioanelor, competitie care se desfasoara in Cancun (Mexic). Poloneza are doua victorii din doua meciuri in grupe, fiind deja calificata in semifinale.Rezumat VIDEO. Iga Swiatek, victorie clara in ... citeste toata stirea