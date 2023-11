Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 07 noiembrie 2023, 12:08 / Actualizat marti, 07 noiembrie 2023 12:39Sarbul Nikola Jokic (28 de ani) a avut o evolutie memorabila noaptea trecuta, in meciul din NBA dintre Denver Nuggets si New Orleans Pelicans, scor 134-116.Oaspetii au inceput mai bine meciul gazduit de "Ball Arena" din Denver si conduceau convingator la jumatatea partidei, 71-59. In a doua parte, Nikola Jokic a iesit la rampa.NBALeBron James a ridicat sala in picioare in NBA, ... citeste toata stirea