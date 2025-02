REZUMAT VIDEO Stupoare in NBA: Lakers-ul lui Luka Doncic s-a impiedicat neasteptat de Utah Jazz

Articol de Tudor Belivaca - Publicat joi, 13 februarie 2025, 09:54 / Actualizat joi, 13 februarie 2025 10:07Baschetbalistii de la Utah Jazz au obtinut o victorie pe teren propriu inainte de pauza All-Star. Au invins Los Angeles Lakers cu scorul de 131-119, intr-o partida in care nici LeBron James, nici Luka Doncic nu a mai stralucit.Al doilea meci al lui Luka Doncic in tricoul Lakers si prima infrangere. Lakers au avut zece victorii in ultimele 11 meciuri, dar au cazut oarecum neasteptat in ... citește toată știrea