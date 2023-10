Articol de Alexandru Stanciu - Publicat luni, 30 octombrie 2023, 11:05 / Actualizat luni, 30 octombrie 2023 13:00Francis Ngannou (37 de ani) a boxat pentru prima data in cariera in meciul cu Tyson Fury (35 de ani) in fata a 20.000 de spectatori, la Riyad, in Arabia Saudita. Camerunezul l-a trimis pe Fury la podea in runda a treia, dar britanicul a castigat partida la puncte, dupa decizia arbitrilor.Un arbitru i-a acordat victoria lui Francis Ngannou cu scorul de 95-94 de puncte, dar ... citeste toata stirea