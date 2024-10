rezumatul video Ana Bogdan a parasit turneul de la Osaka in sferturile de finala, dupa un meci de peste doua ore

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 18 octombrie 2024, 10:51 / Actualizat vineri, 18 octombrie 2024 10:54Ana Bogdan (31 de ani, 111 WTA) a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Osaka, Japonia. Sportiva originara din Sinaia a fost invinsa in trei seturi de Suzan Lamens (25 de ani, 125 WTA): 6-4, 3-6, 3-6.Dupa doua victorii obtinute in ultimele trei zile (6-2, 6-2 cu Veronika Kudermetova si 6-0, 7-6(5) cu Marie Bouzkova), Ana Bogdan a revenit pe teren la turneul ... citește toată știrea