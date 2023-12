Articol de David Marinescu - Publicat luni, 04 decembrie 2023, 22:24 / Actualizat luni, 04 decembrie 2023 23:22Sepsi a castigat cu Dinamo, scor 2-1, in etapa #18 din SuperLiga. Ricardo Grigore (24 de ani) a fost titular la Dinamo intr-un meci din campionat, dupa aproape 4 luni.Ricardo Grigore a aparut la interviuri cu lacrimi in ochi dupa un nou esec care o mentine pe Dinamo pe penultimul loc in Liga 1.FARULTransfer neasteptat la Farul * Gica Hagi si-a vandut "perla"! Cati bani ar fi ... citeste toata stirea