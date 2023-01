"Ridicol! A falimentat un club si da lectii?!" * Raspuns pentru Marian Iancu, iesit astazi la atac

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 ianuarie 2023, 20:19 / Actualizat vineri, 20 ianuarie 2023 20:28Experimentatul jurnalist GSP Remus Raureanu a comentat declaratiile lui Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timisoara, care a intervenit astazi in direct la TV si i-a criticat pe Dan Sucu si Daniel Niculae pentru modul in care conduc clubul Rapid Bucuresti.Nascut in Giulesti, fan declarat al Rapidului, Marian Iancu urmareste atent situatia clubului alb-visiniu. Iar astazi, in cadrul ... citeste toata stirea