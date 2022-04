Ripensia s-a despartit de Iosif Rotariu. Ce spune fostul international

Ripensia Timisoara si Iosif Rotariu au ales sa mearga pe drumuri separate. Clubul a anuntat asta printr-un comunicat de presa destul de succint, iar fostul international a lasat sa se inteleaga ca nu prea se mai potrivea in peisajul gruparii conduse de patronul-presedinte Dumitru Mihu, cel care de curand anunta retragerea in Liga 3 a echipei, iar mai apoi s-a razgandit.Iosif Rotariu a fost aproape un an consilier de imagine la RipensiaIosif Rotariu (foto, alaturi de Dumitru Mihu) a ocupat ... citeste toata stirea