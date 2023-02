Ripensia si-a luat un jucator de la juniorii clubului UTA si plateste o suma incredibila!

Dupa un singur an petrecut in tricoul echipei UTA, Patrick Andreas (17 ani) se intoarce acasa, la Timisoara. Atacantul crescut la Electrica de Marius Nichitean sosise in ianuarie 2022 in "alb-rosu", de la LPS Banatul, alaturi de un alt fotbalist originar din orasul de pe Bega, Fabiano Duarte Cibi.Patrick Andreas, cumparat de Ripensia de la UTA, iar aradenii pastreaza si procenteAndreas a evoluat doar pentru echipa de juniori mari a clubului aradean, sub comanda lui Sandu Gaica, Adi Ungur si ... citeste toata stirea