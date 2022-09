Rivala Simonei Halep isi anunta intoarcerea in tenis: "Acolo vreau sa joc"

Articol de GSP - Publicat marti, 27 septembrie 2022, 12:38 / Actualizat marti, 27 septembrie 2022 12:51Angelique Kerber (34 de ani, 71 WTA) a anuntat cand vrea sa revina in tenis. Sportiva din Germania a luat momentan o pauza, dupa ce in august a anuntat ca este insarcinata.Kerber, castigatoarea a 3 turnee de Grand Slam, are ca tinta participarea la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris.STIRI SPORTIVESimona Esaranu despre startul in televiziune: "Redactorul-sef mi-a zis: *Imi pare rau ... citeste toata stirea