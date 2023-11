Articol de Viorel Tudorache, Marius Margarit - Publicat joi, 09 noiembrie 2023, 10:31 / Actualizat joi, 09 noiembrie 2023 11:42Dennis Man (25 de ani), cel mai in forma "tricolor", a suferit o leziune musculara la ultimul meci jucat pentru Parma, cu Sudtirol, scor 2-0, si va rata "dubla" decisiva pentru calificarea la Euro 2024, pe care nationala Romaniei o disputa in noiembrie, cu Israel (18 noiembrie) si Elvetia (21 noiembrie).Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la ... citeste toata stirea