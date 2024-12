Robert Badea si Aissia Prisecariu au incheiat evolutia delegatiei Romaniei la CM in bazin scurt de la Budapesta + Henrietta Fangli, nascuta la Targu Mures, a debutat la o competitie majora pentru Ungaria

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 15 decembrie 2024, 15:48 / Actualizat duminica, 15 decembrie 2024 16:27Romania a fost reprezentata la Campionatele Mondiale in bazin scurt de o delegatie de opt inotatori. Denis Popescu (21 de ani) a fost singurul care a avansat in semifinale in proba de 100 m spate, in timp ce Robert Badea a stabilit un nou record national la 400 m mixt. El si Aissia Prisecariu au fost ultimii romani care au concurat in Duna Arena a(Trade Mark)Henrietta Fangli ... citește toată știrea