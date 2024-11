Robert Ilyes a jubilat dupa ce FK Miercurea Ciuc a nimicit CSM Slatina: "Suntem cu un picior in play-off!" Antrenorul liderului Ligii 2, impresionat de parcursul echipei sale: "Nu-mi vine sa cred. Mi se pare imposibil!"

FK Miercurea Ciuc isi continua seria de invincibilitate pe toate planurile in acest sezon 2024-2025. In Cupa Romaniei a castigat cu doua formatii din prima liga in ultimele doua meciuri, pe prima, intr-un joc eliminatoriu, in Liga 2 are 11 victorii si o remiza in 12 jocuri disputate, incluzand si succesul anulat cu Viitorul Pandurii, iar pe teren propriu, in campionat, are punctaj maxim din sapte partide.Marti seara, echipa antrenata de Robert Ilyes a trecut pe teren propriu de CSM Slatina, ... citește toată știrea