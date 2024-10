Robert Ilyes, mandru de jucatorii sai dupa victoria cu FC Bihor: "Ne-am impus ca o echipa mare. Suntem o echipa compacta, speculanta"

FK Miercurea Ciuc a reusit, duminica, al noualea succes in zece etape disputate in Liga 2 in acest sezon, isi continua seria de invincibilitate si pare sa fie tot mai sigura de unul dintre primele doua locuri direct promovabile, chiar daca mai este destul de disputat din aceasta editie de campionat."Nu am facut un meci reusit, dar, totusi, ne-am impus ca o echipa mare, pe un teren unde greu se castiga puncte", a fost concluzia antrenorului Robert Ilyes dupa victoria echipei sale in deplasare ... citește toată știrea