Rodion Camataru despre motivul pentru care a fost readus Nicolo Napoli: "Asta cred eu"

Nicolo Napoli a inceput al 10-lea mandat pe banca lui FCU Craiova, duminica, in derby-ul cu Universitatea Craiova (1-2).Pentru Nicolo Napoli, al 10-lea mandat la FCU Craiova a inceput prost: 1-2 in derby-ul cu Universitatea Craiova. Cu toate acestea, fostul jucator al Craiovei Maxima, Rodion Camataru, sustine ca tehnicianul italian era cel mai potrivit sa preia echipa in plin sezon.