Roger Federer a fost foarte clar cand reporterii l-au intrebat daca va juca in 2023

Articol de GSP - Publicat duminica, 12 iunie 2022, 11:45 / Actualizat duminica, 12 iunie 2022 12:03Elvetianul Roger Federer n-a mai jucat tenis de la Wimbledon 2021, cand a pierdut in sferturi, dar vrea sa revina pe finalul acestui an si sa continue in circuit in 2023.Federer implineste 41 de ani in august, dar nu vrea sa se lase, deocamdata. Elvetianul castigator a 20 de turnee de Grand Slam se va prezenta la turneul demonstrativ Rod Laver, in care va face echipa cu marele rival Rafael ... citeste toata stirea