Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 01 iunie 2023, 16:51 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 18:42Roger Federer isi diversifica preocuparile, el inregistrand recent indicatii de navigare pentru aplicatia Waze. Si nu oricum, ci in trei limbi: engleza, franceza si germanaMarele campion Roger Federer, retras din tenis in mod oficial in toamna anului trecut, are in continuare preocupari diverse, unele dintre ele de-a dreptul surprinzatoare. Elvetianul si-a intrebat amuzat fanii pe Twitter: ... citeste toata stirea