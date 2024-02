Romania a coborat in clasamentul FIFA, cu 4 luni inainte de Euro * Care este explicatia

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 15 februarie 2024, 15:53 / Actualizat joi, 15 februarie 2024 16:19Nationala Romaniei a coborat doua pozitii fata de luna decembrie si este pe locul 45 in clasamentul FIFA, cu patru luni inainte de Campionatul Europeandin Germania.Selectionata pregatita de Edi Iordanescu nu a disputat niciun meci in aceasta perioada, iar mai multe nationale au avut sansa de a acumula puncte in acest clasament. Cupa Asiei si Cupa Africii pe Natiuni sunt competitiile care ... citește toată știrea