Romania a cucerit medaliile de bronz la Rugby European Championship

Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 16 martie 2025, 19:09 / Actualizat duminica, 16 martie 2025 19:27Reprezentativa de rugby a Romaniei s-a impus cu scorul de 21-7 in fata Portugaliei, in deplasarea de la Oeiras, obtinand medaliile de bronz ale Campionatului European. Titlul i0a revenit Georgiei, invingatoare cu 46-28 in fata Spaniei.Rugbystii nationalei Romaniei au abordat infruntarea cu adversarii din reprezentativa Portugaliei, din deplasare, cu un gand ferm. Voiau sa razbune ... citește toată știrea