Romania a dat peste cap tot * Cine ne vede in "sferturi" la EURO 2024

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 19 iunie 2024, 17:24 / Actualizat miercuri, 19 iunie 2024 18:44Romania a castigat entuziasmant cu Ucraina, scor 3-0, in prima etapa a grupelor EURO 2024. Statisticienii ne vad deja cu sanse uriase la sferturile de finala.Pana atunci, "tricolorii" ar trebui sa treaca de grupe si sa castige si meciul din optimile de finala. Romania poate trece matematic de grupe cu Belgia, sambata, in cazul unei victorii, dar ar avea sanse uriase sa ajunga in optimi ... citește toată știrea