Romania a decolat spre Israel, imediat dupa ce a primit rezultatele testelor Covid-19 * Cine lipseste

Articol de GSP - Publicat duminica, 27 martie 2022, 17:27 / Actualizat duminica, 27 martie 2022 17:29Delegatia Romaniei a decolat astazi spre Tel Aviv, pentru amicalul de marti, ora 20:45, impotriva Israelului.Dupa 0-1 cu Grecia in Ghencea, Romania se deplaseaza in Israel pentru un nou joc amical. Duelul de marti (20:45) va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe ProX.Edi Iordanescu a plecat in Israel fara sase fotbalisti importanti, dar si fara antrenorul secund Florin ... citeste toata stirea