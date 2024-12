Romania a fost aleasa drept gazda unei competitii majore de inot in 2025

Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 16 decembrie 2024, 11:00 / Actualizat luni, 16 decembrie 2024 11:18Bazinul din Otopeni va gazdui anul viitor Campionatele Mondiale de juniori, aceasta fiind a treia competitie de acest nivel care va avea loc in tara noastra in ultimii trei ani.World Aquatics a anuntat duminica seara ca Romania va fi gazda editiei viitoare a Campionatelor Mondiale de Juniori, care vor avea loc intre 19 si 24 august 2025 in bazinul de la Otopeni. "Acest anunt ... citește toată știrea