Romania a fost spulberata de Spania si a ratat orice sansa de calificare la Campionatul European de baschet feminin

Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 09 februarie 2023, 21:49 / Actualizat joi, 09 februarie 2023 21:59Nationala de baschet feminin a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa similara a Spaniei, scor 32-75, in penultima runda a grupei C din preliminariile Campionatului European.In urma esecului suferit in "Sepsi Arena", din Sfantu Gheorghe, Romania a iesit matematic din calculele calificarii la European. Spania merge direct la turneul final, iar Ungaria asteapta rezultatele din ... citeste toata stirea