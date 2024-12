Romania a obtinut victorii pe banda rulanta la Cupa Mondiala pentru Echipe Mixte * Bernadette Szocs este lidera tricolorilor

Articol de David Istrate - Publicat joi, 05 decembrie 2024, 14:46 / Actualizat joi, 05 decembrie 2024 15:32Echipa de tenis de masa a Romaniei a obtinut o victorie importanta in fata Japoniei si a continuat evolutia excelenta de la Cupa Mondiala pentru Echipe Mixte 2024, care are loc in Chengdu, China.Cupa Mondiala pentru Echipe Mixte, ultima competitie importanta de tenis de masa din acest an, se desfasoara in perioada 1-8 decembrie, in Chengdu, China. Romania, favorita numarul 12 a ... citește toată știrea