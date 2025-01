Romania a stabilit amicalele din 2025! Doua teste in toamna pentru "tricolori": ce adversare vom avea

Articol de Sebastian Culea, Romeo Ene - Publicat miercuri, 15 ianuarie 2025, 21:20 / Actualizat miercuri, 15 ianuarie 2025 21:26Romania va disputa doua partide amicale in anul 2025. Nationala lui Mircea Lucescu (79 de ani) se va duela cu Moldova si Finlanda, in toamna acestui an."Tricolorii" se concentreaza in acest moment pe calificarea la Campionatul Mondial. Preliminariile incep in luna martie, iar Romania se va duela cu Austria, Bosnia, Cipru si San Marino. In contextul in care face ... citește toată știrea