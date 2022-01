Romania ar putea avea un nou turneu de tenis: "Sunt sanse mari ca domnul Esiriac sa investeasca"

Articol de GSP - Publicat duminica, 09 ianuarie 2022, 08:41 / Actualizat duminica, 09 ianuarie 2022 09:35Romania ar putea avea din nou un turneu de tenis masculin, daca Ion Esiriac isi duce planul la bun sfarsit.Cosmin Hodor, un apropiat al omului de afaceri, anunta ca miliardarul vrea sa organizeze din nou un turneu ATP in Romania si ca in aceste momente cauta o locatie pentru a organiza competitia. Recent, acesta a vandut turneul ATP pe care-l avea in Madrid.AUSTRALIAN OPENPrins cu ... citeste toata stirea