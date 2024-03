Romania are un nou selectioner * Fostul antrenor de la FCSB i-a luat locul lui Cristi Dulca

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 16 martie 2024, 10:52 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 12:16Nationala de fotbal feminin a Romaniei are un nou selectioner. Cristi Dulca a fost inlocuit cu Massimo Pedrazzini, fost antrenor la FCSB.Dupa 3 ani, Dulca a plecat de la carma nationalei de fotbal feminin. Decizia privind inlocuitorul lui a fost luata vineri, in cadrul Comitetului Executiv de la FRF.frfInjectie de bani in fotbalul romanesc! 2,5 milioane euro virate de UEFA prin ... citește toată știrea