Romania ataca la TAS decizia UEFA, dupa meciul cu Kosovo * Mesaj in forta transmis de FRF

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 03 decembrie 2024, 12:40 / Actualizat marti, 03 decembrie 2024 12:56FRF a transmis ca va ataca la TAS decizia UEFA dupa meciul cu Kosovo. Federatia e nemultumita de amenzile uriase primite in urma partidei care nu s-a terminat pe teren.Kosovarii au iesit de pe teren in prelungiri, la scorul de 0-0, dupa ce din tribune s-a auzit "Serbia, Serbia". UEFA a decis ca Romania sa castige la "masa verde", 3-0. FRF a fost amendata, in total, cu 128.000 de euro.