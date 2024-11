Romania, avertizata inaintea meciului care ar putea da toate calculele peste cap: "Kosovo poate face o surpriza intotdeauna"

Articol de Maria Olteanu - Publicat vineri, 15 noiembrie 2024, 12:03 / Actualizat vineri, 15 noiembrie 2024 12:31Nationala Romaniei intalneste in aceasta seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala, reprezentativa statului Kosovo, in etapa a 5-a din Liga Natiunilor. Inaintea acestei partide, Gabi Balint (61 de ani) a atras atentia tricolorilor, care, desi pornesc favoriti, trebuie sa fie atenti in fata unui adversar periculos, cum este Kosovo.Romania - Kosovo va fi transmis in format ... citește toată știrea