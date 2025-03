Romania - Bosnia 0-1. Ilie Dumitrescu a identificat "veriga slaba": "Pacat"

Articol de Maria Olteanu - Publicat sambata, 22 martie 2025, 08:39 / Actualizat sambata, 22 martie 2025 09:09Ilie Dumitrescu (56 de ani) a comentat vineri seara prestatia jucatorilor Romaniei, care au inceput cu stangul in campania de calificare la Cupa Mondiala din 2026. "Tricolorii" au cedat aseara, 0-1, pe teren propriu, cu Bosnia.Fost international roman, in prezent analist TV, Ilie Dumitrescu a fost de parere ca Romania a suferit in multe zone, ca jucatorii au incercat sa se remarce ... citește toată știrea