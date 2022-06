Romania, calificare in semifinalele EURO la minifotbal * "Tricolorii" au eliminat campioana en-titre

Articol de GSP - Publicat vineri, 10 iunie 2022, 09:23 / Actualizat vineri, 10 iunie 2022 09:33Romania s-a calificat in semifinalele Campionatului European de Minifotbal, dupa ce a trecut in sferturi de Cehia, scor 0-0, 2-1 dupa penalty-uri.Dupa ce a distrus Spania, scor 5-1, in grupe, si Portugalia, 7-0 in optimi, Romania a avut o misiune mult mai dificila cu Cehia, campioana en-titre. A fost nevoie de lovituri de departajare pentru calificarea in semifinale, acolo unde "tricolorii" vor ... citeste toata stirea