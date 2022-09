Romania, eliminata in "optimile" Campionatului European de polo

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 04 septembrie 2022, 17:51 / Actualizat duminica, 04 septembrie 2022 18:09Nationala de polo masculin a Romaniei a fost invinsa de Muntenegru, scor 8-13, in optimile de finala ale Campionatului European de la Split.Poloistii romani si-au masurat fortele astazi cu formatia medaliata cu bronz la editie precedenta a CE, Muntenegru, in barajul pentru sferturi de finala de la Campionatul European, care se desfatoara la Split, in Croatia.Nationala ... citeste toata stirea