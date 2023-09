Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 16 septembrie 2023, 14:20 / Actualizat sambata, 16 septembrie 2023 14:39Echipa Romaniei de tenis de masa s-a calificat azi in finala Campionatului European. Ultimul act are loc duminica, de la ora 15:00. Adversara va fi Germania sau Portugalia.Competitia nu este televizata in Romania, dar poate fi urmarita online pe AntenaPlay"Tricolorele", care s-au clasat pe locul 2 la Europenele din 2021 au sansa ca duminica sa isi indeplineasca obiectivul: ... citeste toata stirea