Romania, in finala Campionatului European de Minifotbal! Calificare dramatica + Cu cine joaca azi

Articol de GSP - Publicat sambata, 11 iunie 2022, 08:43 / Actualizat sambata, 11 iunie 2022 09:35Romania este in finala Campionatului European de Minifotbal. "Tricolorii" au trecut la lovituri de departajare de Bulgaria, scor 4-3.Adversara din ultimul act va fi Azerbaidjan. Meciul are loc azi, de la ora 21:15, si va fi in direct pe ProArena.Romania continua sa joace excelent la Europeanul de Minifotbal. Nationala va juca ultimul act, dupa o semifinala decisa la lovituri de la 7 metri. ... citeste toata stirea