Romania, in Top 10 in ierarhia pe medalii dupa 36 de ani gratie lui David Popovici!

Gratie celor doua distinctii de aur cucerite de David Popovici la Budapesta, Romania s-a clasat pe pozitia a saptea in ierarhia pe medalii, situatie care a mai fost intalnita doar in 1986.Campionatele Mondiale de natatie continua in capitala Ungariei, dar intrecerile de la inot s-au incheiat sambata. Zestrea Romaniei e formata din doua medalii de aur, cucerite de David Popovici la 100 si ...