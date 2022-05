Romania, infrangere la Mondialul de Hochei. Golul nostru l-a dat un rus naturalizat cu assist de la un rus si un ucrainean

Articol de Razvan Lutac - Publicat joi, 05 mai 2022, 18:48 / Actualizat joi, 05 mai 2022 18:57Coreea de Sud s-a impus cu 4-1 in al doilea meci al Romaniei de la Campionatul Mondial de Seniori, Divizia I, Grupa A din Slovenia, dupa ce am pierdut cu 1-9 impotriva tarii gazde.Spre deosebire de alte sporturi, Campionatul Mondial de hochei se desfasoara pe mai multe esaloane valorice, impartite inclusiv in grupe.WTA MADRIDOns Jabeur confirma victoria cu Halep! S-a calificat in finala la ... citeste toata stirea