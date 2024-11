Romania - Kosovo, meciul serii in Europa * Ce record a stabilit partida cu scantei de la Bucuresti

Articol de Maria Olteanu - Publicat sambata, 16 noiembrie 2024, 22:03 / Actualizat sambata, 16 noiembrie 2024 22:45Nationala Romaniei a primit-o vineri seara, pe teren propriu, pe Kosovo, in etapa a cincea din Liga Natiunilor. Partida de la Bucuresti a adunat aproape 50.000 de fani in tribune, iar meciul a fost primul al serii, in topul spectatorilor, la nivelul competitiei.Noua partide din Liga A, Liga C si Liga D, printre care si meciul cu cantec Romania - Kosovo, s-au disputat vineri in ... citește toată știrea