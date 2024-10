Romania, mai sus in clasamentul mondial al nationalelor: cat au urcat-o victoriile din Cipru si Lituania

Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 24 octombrie 2024, 11:15 / Actualizat joi, 24 octombrie 2024 11:20Echipa nationala a Romaniei a urcat doua pozitii in clasamentul mondial al reprezentativelor masculine, pana pe locul 43, gratie victoriilor din luna octombrie.In aceasta luna, in a doua actiune cu Mircea Lucescu selectioner, "tricolorii" au obtinut alte doua victorii in grupa de Liga Natiunilor, 3-0 in Cipru si 2-1 in Lituania.CITY - SPARTA 5-0Golul nepamantean al lui Haaland i-a ... citește toată știrea