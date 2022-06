Romania merge la Cupa Mondiala! Decizia de descalificare a Spaniei a fost mentinuta + Reactia lui Alin Petrache

Articol de GSP - Publicat luni, 27 iunie 2022, 16:48 / Actualizat luni, 27 iunie 2022 17:50Romania merge la Cupa Mondiala de Rugby, care se va desfasura in 2023, in Franta.Romania a fost distribuita in grupa B la Cupa Mondiala din 2023, care va avea loc in Franta. Adversare ar urma sa fie Africa de Sud, Irlanda, Scotia si inca o formatie din zona Asia/PacificDebutul "stejarilor" ar trebui sa fie pe 9 septembrie 2023, impotriva Irlandei.Romania s-a calificat direct gratie descalificarii ... citeste toata stirea