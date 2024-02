Romania merge la Jocurile Olimpice! Echipa feminina de tenis de masa a trecut de Egipt si e in sferturi la Mondiale * Urmeaza un duel-soc

Articol de Florin Dinca - Publicat miercuri, 21 februarie 2024, 11:52 / Actualizat miercuri, 21 februarie 2024 13:08Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s-a calificat la Jocurile Olimpice 2024! "Tricolorele" au transat in mai putin de doua ore duelul cu Egipt, scor 3-0, si sunt in sferturile Mondialelor pe echipe, postura care asigura biletele pentru Paris.Calificata direct in optimi dupa ce a castigat fara emotii grupa cu Suedia, Singapore, Serbia si Canada, echipa feminina a ... citește toată știrea