Romania - Muntenegru, arbitrat de o brigada din Portugalia

Articol de GSP - Publicat duminica, 12 iunie 2022, 11:10 / Actualizat duminica, 12 iunie 2022 11:18Joao Pinheiro (34 de ani) va arbitra meciul din Romania si Muntenegru, din etapa a patra a Ligii Natiunilor.Romania mai are un singur meci de jucat in iunie, marti, pe 14, cu Muntenegru (ora 21:45, stadion Giulesti, liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaTV)"Centralul" portughez va fi ajutat de conationalii Tiago Costa si Bruno Alves Jesus. Al patrulea arbitru va fi Vitor Ferreira.ROMANIA ... citeste toata stirea