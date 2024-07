Romania - Olanda va fi condus de un arbitru care a fost implicat intr-un scandal urias de trucare de meciuri pentru pariuri! * A recunoscut ca a luat mita ca sa influenteze anumite rezultate

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 28 iunie 2024, 18:17 / Actualizat vineri, 28 iunie 2024 18:55Meciul dintre Romania si Olanda, care se va disputa marti, 2 iulie, de la 19:00, in "optimile" Campionatului European din Germania, va fi arbitrat de neamtul Felix Zwayer (43 de ani).Romania a reusit pentru a doua oara in istorie sa depaseasca faza grupelor la un Campionat European. In "optimi" va da de Olanda, iar partida, care va avea loc pe Allianz Arena, va fi arbitrata de Felix ... citește toată știrea